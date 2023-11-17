Бразилия потерпела второе поражение подряд в отборе ЧМ-2026, команда проиграла Колумбии
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Сборная Колумбии одержала волевую победу над Бразилией со счётом 2:1 в матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке. Встреча прошла в Барранкилье на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес».
Счёт открыл на 4-й минуте нападающий гостей Габриэл Мартинелли с передачи Винисиуса Жуниора. Колумбия забила два гола во втором тайме. Дубль оформил Луис Диас. На 75-й минуте он отличился с паса Ясера Асприльи, а на 79-й — с передачи Хамеса Родригеса.
Бразилия потерпела второе поражение подряд в отборе.
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