Бразилия потерпела второе поражение подряд в отборе ЧМ-2026, команда проиграла Колумбии

Сборная Колумбии одержала волевую победу над Бразилией со счётом 2:1 в матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке. Встреча прошла в Барранкилье на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес».

Счёт открыл на 4-й минуте нападающий гостей Габриэл Мартинелли с передачи Винисиуса Жуниора. Колумбия забила два гола во втором тайме. Дубль оформил Луис Диас. На 75-й минуте он отличился с паса Ясера Асприльи, а на 79-й — с передачи Хамеса Родригеса.

Бразилия потерпела второе поражение подряд в отборе.