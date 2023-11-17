Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Аргентины с Месси проиграла Уругваю, потерпев первое поражение в отборе ЧМ-2026

Сборная Аргентины с Месси проиграла Уругваю, потерпев первое поражение в отборе ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч пятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Аргентины принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Бомбонера» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

За сборную Уругвая забивали Рональд Араухо и Дарвин Нуньес.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут.

Таким образом, сборная Аргентины потерпела первое поражение в отборочном этапе мундиаля, но сохранила за собой единоличное лидерство в турнирной таблице, записав в свой актив 12 очков. Сборная Уругвая, в свою очередь, занимает второе место, набрав 10 очков.

В следующем туре сборная Аргентины встретится с национальной командой Бразилии, а Уругвай проведёт матч с Боливией.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 5-й тур
17 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
0 : 2
Уругвай
0:1 Араухо – 41'     0:2 Нуньес – 87'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android