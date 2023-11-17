Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Аргентины с Месси проиграла Уругваю, потерпев первое поражение в отборе ЧМ-2026

Завершился матч пятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Аргентины принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Бомбонера» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

За сборную Уругвая забивали Рональд Араухо и Дарвин Нуньес.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут.

Таким образом, сборная Аргентины потерпела первое поражение в отборочном этапе мундиаля, но сохранила за собой единоличное лидерство в турнирной таблице, записав в свой актив 12 очков. Сборная Уругвая, в свою очередь, занимает второе место, набрав 10 очков.

В следующем туре сборная Аргентины встретится с национальной командой Бразилии, а Уругвай проведёт матч с Боливией.