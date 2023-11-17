Агент Модрича ответил на вопрос о будущем игрока

Борха Коуче, один из агентов полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, рассказал, где может продолжить карьеру хорватский футболист.

«Этим летом к Модричу был интерес от команд из Саудовской Аравии. У него есть предложения как от клуба из столицы, так и от другого клуба. Сейчас Модрич думает о «Реале», но идея с его переходом в саудовскую лигу реальна, если предложение будет подходящим», – приводит слова Коуче Goal.

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский полузащитник отыграл 51 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.