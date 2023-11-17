Источник: Карло Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти покинет мадридский клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Todofichajes.
По информации источника, испанский клуб дал согласие на работу Анчелотти с национальной командой Бразилии.
Карло Анчелотти возглавляет «Реал» Мадрид с 2021 года. Под его руководством «сливочные» становились чемпионом Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу. Прямо сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своём счету 29 набранных очков по результатам 12 проведённых матчей на старте сезона-2023/2024.
64-летний Карло Анчелотти ранее работал с «Эвертоном», «Наполи», «Баварией», «ПСЖ», «Челси», «Миланом», «Ювентусом» и «Пармой».
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