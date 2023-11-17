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Жозе Моуринью может возглавить «Реал»

Жозе Моуринью может возглавить «Реал»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить мадридский «Реал».

Как сообщает Todofichajes, итальянский специалист Карло Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона. Руководство мадридской команды заинтересовано в приглашении на пост главного тренера либо наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, либо португальца Жозе Моуринью. Отмечается, что «Байер» не намерен отпускать Хаби Алонсо, а вариант назначения Моуринью более реалистичен из-за хороших отношений Жозе с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Напомним, Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».

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Источник: Карло Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона
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