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Бен Джейкобс: Каземиро не хочет уходить из «Манчестер Юнайтед» зимой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не хочет покидать команду и переезжать в Саудовскую Аравию в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что к 31-летнему бразильцу есть интерес со стороны клубом из Саудовской лиги, а руководство «Манчестера» заинтересовано в продаже Каземиро на выгодных условиях.

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала Мадрид» в августе 2022 года. Сумма трансфера составила € 70,65 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Казимиро в € 40 млн.

В нынешнем сезоне бразилец провёл 12 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

После 12 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место АПЛ с 21 очком. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (28 очков).