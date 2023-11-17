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«Безумный опыт». Гарри Кейн высказался о переходе в «Баварию»

«Безумный опыт». Гарри Кейн высказался о переходе в «Баварию»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о своём переходе в мюнхенский клуб из лондонского «Тоттенхэма».

«Честно говоря, это был безумный опыт. Я не знал, чего ожидать, поскольку я провёл в «Тоттенхэме» 19 лет и был там по-настоящему счастлив. Так что я выходил из зоны комфорта. Я впервые почувствовал, как проходят эти трансферы», — приводит слова Кейна FourFourTwo.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 95 млн летом этого года. В текущем сезоне форвард провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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