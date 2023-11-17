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Аргентина проиграла Уругваю, Моуринью может возглавить «Реал». Главное к утру

Сборная Аргентины проиграла сборной Уругвая в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со счётом 0:2, Жозе Моуринью может возглавить «Реал Мадрид» в сезоне 2024/2025, НХЛ хочет провести международный турнир в феврале 2025. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Аргентины с Месси проиграла Уругваю, потерпев первое поражение в отборе ЧМ-2026.

2. Жозе Моуринью может возглавить «Реал».

3. НХЛ хочет провести международный турнир в феврале 2025.

4. Бразилия потерпела второе поражение подряд в отборе ЧМ-2026, команда проиграла Колумбии.

5. 36 очков Джимми Батлера помогли «Майами» одержать победу над «Бруклином».

6. Словакия обеспечила себе выход в финальный этап ЧЕ-2024, обыграв Исландию.

7. Новак Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

8. Два очка Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Детройт» в матче с девятью голами.

9. «Ак Барс» прервал серию поражений, победив дома московское «Динамо».

10. Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в товарищеском матче с Фарерскими островами.

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