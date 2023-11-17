Карраскаль: Личка разозлился в Сочи. Если тебя ограбят, ты тоже будешь нервничать

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о реакции главного тренера команды Марцела Лички на упущенную победу в матче с «Сочи» (3:3).



«Он, как и все остальные, разозлился, когда мы упустили победу, ведя в счёте 3:1. Ведь самая большая ответственность лежит на нём. Я думаю, если тебя ограбят, ты тоже будешь нервничать. Это показывает его характер, но у него всегда есть уважение к игрокам. Своими эмоциями он пытается сподвигнуть команду к более активным действиям, чтобы не давать сопернику шанс на ничью на последних минутах», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).