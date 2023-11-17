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Лещук: «Динамо» закончило первый круг РПЛ на третьем месте. Это лучше, чем идти пятыми

Лещук: «Динамо» закончило первый круг РПЛ на третьем месте. Это лучше, чем идти пятыми
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о результатах бело-голубых в первой половине сезона РПЛ.

«Особо нет смысла подводить итоги, потому что ещё 15 игр впереди. Всё может измениться. То, что закончили первый круг в тройке — это лучше, чем мы бы шли на пятом-шестом месте. В целом неплохой промежуточный результат», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

27-летний Лещук провёл в нынешнем сезоне пять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и трижды уходил с поля без пропущенных мячей.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).

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