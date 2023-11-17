Актёр Фассбендер — о «Ливерпуле»: я был на «Энфилде», когда они обыграли «Барселону»

Известный голливудский актёр Майкл Фассбендер рассказал, что наблюдал со стадиона за матчем между «Ливерпулем» и «Барселоной» в Лиге чемпионов — 2018/2019, завершившимся победой мерсисайдцев со счётом 4:0.

«Это было невероятно. Тогда я впервые побывал на «Энфилде». Я выбрал идеальную игру! Помню, как мой друг Коннор говорил: «Может, не пойдём? Шансы на выход „Ливерпуля“ в финал минимальны». А я такой: «Нет, нет, мы должны быть там». Атмосфера, болельщики на «Энфилде»… Я буду предвзят, потому что я фанат «Ливерпуля», но я думаю, что они лучшие болельщики в мире. Игра в тот вечер была потрясающей», — приводит слова Фассбендера Goal.

Напомним, «Ливерпуль» обыграл «Барселону» (4:0) на домашней арене в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2018/19, проиграв первый матч со счётом 0:3. В итоге «красные» вышли в финал, где одержали победу над «Тоттенхэмом» (2:0).