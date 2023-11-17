Полузащитник сборной Колумбии Карраскаль: я счастлив в «Динамо» и в России

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о желании поиграть в еврокубках. Также он заявил, что счастлив в России.

«Если поступит предложение от клуба, выступающего в Лиге Европы или Лиге чемпионов, например, из Испании или Италии, я бы его рассмотрел. Это моя мечта, как и любого футболиста. Но сейчас я в России, в «Динамо», и чувствую себя замечательно, я счастлив. Меня здесь всё устраивает», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).