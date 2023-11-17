Личка: у «Динамо» есть проблемы с концентрацией в заключительной фазе игры и реализацией

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, в чём он видит сильные и слабые стороны своей команды.

«По итогам первого круга мы попали в тройку, и я этому рад. Но футбол — вещь очень скоротечная: всё может измениться по щелчку пальцев. Я бы хотел, чтобы подопечные действовали более стабильно. В частности, речь идёт о последних 30 минутах матчей. У нас, честно говоря, проблемы с концентрацией в этот отрезок времени. Мы ведём в счёте, но начинаем играть на сохранение результата, бояться определённых моментов. Надеюсь, ребята скоро научатся не мандражировать в концовке, а, напротив, более спокойно доводить встречу до логического завершения. Кроме того, нам необходимо работать над реализацией своих моментов, поскольку создаём мы их исправно, но забить удаётся далеко не всегда», — приводит слова Лички RT.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Личка возглавил бело-голубых минувшим летом, перебравшись в «Динамо» из «Оренбурга».