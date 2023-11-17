В ЦСКА рассказали, что хавбек Мухин вернётся на поле не раньше мая

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что полузащитник армейцев Максим Мухин, получивший травму крестообразных связок колена, сможет вернуться к игре не раньше мая.

«Мухин на следующей неделе вернётся в Москву. Восстановление идёт по плану. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Напомним, Мухин получил травму в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:0). Позднее футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября стало известно, что Мухин перенёс операцию в Германии. Максим в текущем сезоне провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также Мухин принял участие в трёх последних товарищеских матчах сборной России: с командами Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2).