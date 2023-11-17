Карраскаль: разногласия в ЦСКА были только с одним человеком

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, почему покинул ПФК ЦСКА.

«Конфликтов в ЦСКА не было. Не хочу обсуждать это, разногласия были только с одним человеком. С игроками и персоналом ничего такого не было. Я искал место с хорошей атмосферой, где я был бы действительно нужен», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).