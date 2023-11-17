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В РФС рассказали, почему Фернандеш и Игнашевич не примут участия в Золотом ретроматче

В РФС рассказали, почему Фернандеш и Игнашевич не примут участия в Золотом ретроматче
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин объяснил, почему Мануэл Фернандеш и Сергей Игнашевич пропустят Золотой ретроматч между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Мануэл прислал сообщение, что по личному форс‑мажору не сможет быть. Пришлось сдавать билет. Сергей будет занят с командой (с «Балтикой». — Прим. «Чемпионата»), идёт тренировочный процесс», — приводит слова Терёшина «Матч ТВ».

Матч состоится в воскресенье 19 ноября. Игра начнётся в 19:30, а уже с 17:30 на площади перед стадионом стартует развлекательная программа: автограф-сессия с амбассадорами, зона футбольных клубов для болельщиков, экспонирование трофеев, откроется зона фуд-корта. В 18:00 для всех зрителей начнётся ретродискотека – выступят популярные в начале нулевых группы «Пропаганда», «Краски» и «Фактор-2».

Купить билет на Золотой ретроматч «Локомотив» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Золотой ретро-матч . Золотой ретро-матч
19 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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