Александер-Арнольд — об игре в полузащите: в юности я был хавбеком

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд высказался о смене игровой позиции.

«В подростковом возрасте я был полузащитником, так что кое-что об игре на этой позиции я знаю. Вероятно, мой набор навыков лучше всего подходит для игры в центре поля — я способен контролировать темп игры, создавать моменты, разрывать передачей линии обороны соперника и так далее. Так что, думаю, с такими навыками можно играть в полузащите», — приводит слова Александер-Арнольда издание Daily Mail.

Трент Александер-Арнольд — воспитанник академии «Ливерпуля». В нынешнем сезоне 25-летний англичанин провёл 10 матчей за «красных» в рамках английской Премьер-лиги и отметился одной результативной передачей. Мерсисайдцы после 12 туров занимают второе место в турнирной таблице.