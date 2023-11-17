Карраскаль: «Динамо» постарается вклиниться в борьбу «Краснодара» с «Зенитом»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос, способно ли «Динамо» стать чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ.

«Это наша цель. Думаю, если мы улучшим некоторые моменты, укрепим победный менталитет, то сможем бороться за самые высокие места. У нас хорошая команда, есть всё для этого. Нужно только немного времени на адаптацию новым игрокам. У нас их немало, в том числе из Латинской Америки.

Мы постараемся вклиниться в борьбу «Краснодара» с «Зенитом». Для этого в каждой игре нужно настраиваться только на победу», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).