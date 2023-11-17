Лещук высказался о предстоящем матче «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка Кубка России с «Зенитом».

«Интересно играть с сильным соперником. С любой командой в Кубке было бы интересное противостояние. Тут нужно думать с точки зрения, что если бы попался не «Зенит» — прошли бы дальше и всё равно вышли бы на них. Какая разница в какой стадии играть? Особой разницы нет. Пройдём — хорошо. Не пройдём, будем играть через нижнюю сетку.

Между первым и вторым матчами большой перерыв? Зимой будут сборы. Они могут по-разному сказаться на командах. Кто-то может не подготовиться, кто-то может подойти не в лучших кондициях. Всё бывает. Конечно, это будут две разные игры. Но от этого может быть дополнительный интерес, что можно будет увидеть ответную игру через такую большую паузу», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч Кубка России «Динамо» — «Зенит» состоится 29 ноября в Москве. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:15 мск.