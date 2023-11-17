Карраскаль: если ты не чувствуешь себя хорошо в команде, зачем там оставаться?

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал распространённое мнение, что для легионеров в российском футболе нет разницы, где играть, так как они не ассоциируют себя с историей клуба, традициями.

«Если ты не чувствуешь себя хорошо в команде, зачем там оставаться? Да, я профессионал и выполняю свою работу. Но для меня важно ощущение счастья в футболе. Игрок выбирает клуб, где ему рады и где он чувствует себя комфортно», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Первую тройку замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).