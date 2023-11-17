Габри Вейга не хочет возвращаться в «Сельту» из «Аль-Ахли»

В окружении полузащитника саудовского «Аль-Ахли» Габри Вейги ответили на слухи о возможном возвращении в испанскую «Сельту» в январе.

«Были запросы от клубов Лиги чемпионов о ситуации с Вейгой, но он на 100% счастлив в «Аль-Ахли», играет на отличном уровне, полностью сосредоточен и предан «Аль-Ахли» и победе в чемпионате Саудовской Аравии», — приводит слова человека из окружения футболиста журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Твиттер).

Напомним, в текущем сезоне в составе «Аль-Ахли» 22-летний полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В минувшем сезоне, выступая за «Сельту», Вейга сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года.

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