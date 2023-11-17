Марцел Личка — о стиле «Краснодара»: они остаются атакующей командой

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка считает, что «Краснодар» не стал играть в более прагматичный футбол.

«Вы знаете, на мой взгляд, южане остались атакующей командой. Просто в их рядах есть исполнители, за счёт которых можно изменить тактическую модель. Прекрасный тому пример — полузащитник «быков» Александр Черников. Я полагаю, он — одна из ключевых фигур в команде Владимира Ивича. У серба в распоряжении есть и другие высококлассные мастера — Эдуард Сперцян и Никита Кривцов. Но именно хавбек принимает наибольшее участие в отборе мяча и развитии атак чёрно-зелёных. В нашей команде этим навыком хорошо владеют Диего Лаксальт, Луис Чавес и Даниил Фомин», — приводит слова Лички RT.

«Краснодар» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка.