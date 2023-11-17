Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес отсудил € 3,2 млн у налоговой службы Испании

Налоговая служба Испании будет вынуждена вернуть бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу € 3,2 млн после того, как высший суд страны удовлетворил апелляцию игрока по делу о налоговом мошенничестве, сообщает ESPN.

40-летний Алвес, который с января находится в тюрьме в Барселоне в ожидании суда по обвинению в сексуальном насилии, подал апелляцию на приговор, вынесенный административным судом Мадрида. Футболист настаивал на том, что он подал правильную декларацию налоговым органам Испании относительно своих доходов от авторских прав во время сезонов-2009/2010 и 2010/2011, будучи игроком «Барселоны».

Казначейство Испании начало расследование в отношении Алвеса в 2014 году по поводу нарушений при передаче доходов от его имиджевых прав, что позволило ему платить меньше налогов. В 2008 году Алвес передал свои права на изображение компании Cedro Sports за € 1,6 млн. В том же году он подписал контракт с каталонцами.

Cedro Sports принадлежал Алвесу и его бывшей жене, а затем агенту Диноре Сантане да Силве. Через эту компанию каталонский клуб выплачивал Алвесу часть его зарплаты.

Налоговая служба Испании утверждала, что прибыль, полученная от использования этих прав на изображение, должна рассчитываться как прирост капитала в соответствии с законодательством о корпоративном налоге. Однако защита Алвеса добилась успеха в своём утверждении о том, что его зарплата соответствовала закону: 85% распределялось по трудовому договору с клубом, а оставшиеся 15% он получал за имиджевые права, выставленные Cedro Sports.