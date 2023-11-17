Нападающий сборной Колумбии Диас — о матче с Бразилией: эта победа — для моего отца

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас посвятил победу над Бразилией (2:1) в матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2026 своему отцу, который ранее был похищен злоумышленниками.

«Да, я всё время думал на поле о своём отце… У него всегда был правильный настрой на трудные моменты. Эти голы, эта победа — для него», — приводит слова Диаса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии в конце октября. Мать игрока «Ливерпуля» отпустили почти сразу, а отца удерживали до 9 ноября. Луис Диас в нынешнем сезоне провёл 11 матчей за «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги и забил три гола. Мерсисайдцы после 12 туров внутреннего первенства располагаются на второй строчке турнирной таблицы, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.