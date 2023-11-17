Карраскаль: даже после ухода Медины в «Спартак» мы остаёмся друзьями, никакой вражды

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал о дружеских отношениях с Хесусом Мединой после его ухода в «Спартак».

«Он мой друг, мы общаемся. То, что мы теперь играем в разных клубах — не проблема. Дружба выше этого. Даже на поле мы остаёмся друзьями, никакой вражды», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Первую тройку замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).