Личка — о Карраскале: по работе с мячом это один из лучших футболистов РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о колумбийском полузащитнике бело-голубых Хорхе Карраскале.

«Чем вызвано не самое яркое выступление Хорхе Карраскаля после перехода из ЦСКА? Очень важно понимать, из-за чего это происходит. Три или четыре месяца он не был основным исполнителем в составе красно-синих. После перехода к нам он улетел на сборы с национальной командой Колумбии. Такие длительные переезды происходили несколько раз. Поэтому уверен: после полноценных зимних сборов вы увидите совсем другого Хорхе. По работе с мячом это один из лучших футболистов РПЛ», — приводит слова Лички RT.

25-летний Карраскаль провёл восемь матчей за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги в этом сезоне и не отметился результативными действиями. В прошлой кампании колумбиец забил шесть мячей и сделал две результативные передачи, выступая за ЦСКА.