Карраскаль: тяжело жить вдали от близких. Но это работа, самопожертвование

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос, тяжело ли жить вдали от близких.

«Конечно, это немного тяжело — разные культуры, еда, религия, люди. Но это работа, в каком-то смысле самопожертвование. Иногда приходится идти на такие решения ради своей мечты. Это тяжело.

Но я уже привык к жизни в России — всё-таки почти три года тут. Наверное, есть ещё какие-то вещи, которых я не знаю или не понимаю, но в целом я адаптировался», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Первую тройку замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).