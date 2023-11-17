Акинфеев рассказал про сон о молодом вратаре ЦСКА Торопе

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал про сон о молодом вратаре армейцев Владиславе Торопе.

«Приходят ли ко мне призраки вратарей, которые из-за меня не попали в состав? Вот не поверите, приехал на базу, рассказываю Торопу. Я полтора часа там поспал, иду вниз, там Тороп. Это реальный сон был. Матч на нашем стадионе, играем с «Локомотивом». [Сначала] всё хорошо, я в составе, [а потом] почему-то оказывается, что я на скамейке, а Тороп уже в основе.

Я говорю ему: «Первый же удар, ты отбиваешь, тебе забивают – 1:0. Тренер подзывает меня, а я говорю, что не пойду, потому что сейчас забьют ещё кучу голов. Так что первый призрак – это призрак Торопа. Что касается всех остальных – если человек достоин быть выше, он будет выше. Я здесь не при чём», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»