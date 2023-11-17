Силкин: для «Динамо» матч с 2DROTS — тренировка, а они будут стараться на полную

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче бело-голубых с медийной командой 2DROTS.

«Матч с 2DROTS для «Динамо» — тренировка. Наверное, на этот день приходятся большие нагрузки, а лучше сыграть, чем просто тренироваться. Это тренировочный процесс, плюс в том, что вся команда в сборе и не надо экспериментировать.

Будет ли поражение имиджевым ударом для «Динамо»? Ну это ведь игра несерьёзная. Для той команды, конечно, это другая мотивация — играют с командой Премьер-лиги. 2DROTS будут стараться на всю катушку. Тут дело тренерского штаба настроить игроков, чтобы был толк от этого матча. Если его не будет, то это провальный день в плане подготовки, а он один из основных — все должны выложиться.

Предлагали матч с «Крыльями Советов»? Для того, чтобы сказать, что лучше, надо быть внутри команды и знать положение дел. Со стороны очень. Трудно говорить. Может, тренер просто не хотел негатива — «Крылья» очень неплохо играют. Всё зависит от руководства», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 18 ноября состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и 2DROTS. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся в 17:30 по московскому времени.