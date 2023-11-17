Голкипер ЦСКА Акинфеев высказался о возможном назначении Черчесова в клуб РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном назначении бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова в один из клубов Российской Премьер-Лиги.

«Хотел ли бы я, чтобы Станислав Черчесов возглавил какой-нибудь клуб РПЛ? Я думаю, что у него появилось много времени, раз он посещает много матчей. Что значит, мне хотелось? Если его пригласят в какой-нибудь клуб, то, наверное, усилит. А что мне хочется мало кому интересно», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Вратарь всю свою карьеру провёл в рядах армейцев. Он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок, семь — Суперкубок страны. В 2005 году он стал обладетелем Кубка УЕФА.