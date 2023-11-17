Карраскаль: интервью на русском? Это очень тяжело! Я уже многое понимаю, но не говорю

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, когда даст первое интервью на русском языке.

«Это очень тяжело! Я уже многое понимаю, но не говорю. Сейчас занимаюсь английским, его важно знать, но и русский планирую начать учить. В принципе я и сейчас не испытываю затруднений в Москве. У меня есть друзья, которые говорят по-русски или по-английски. Они всегда готовы мне помочь», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Первую тройку замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).