«Здесь ты как лев, а там сразу понимаешь — будет гол». Акинфеев — об эмоциях при пенальти

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какие эмоции испытывает во время пенальти. По словам опытного вратаря, во время одиннадцатиметровых есть разные состояния — в одном моменте вратарь понимает, что может психологически «съесть» бьющего, а в другом — сразу понимает, что будет гол.

«Есть ли страх или волнение перед пенальти? Никакого страха нет, автоматизм идёт. Единственное что – есть некоторая уверенность, когда подходит футболист, а ты можешь его прочитать, съесть. Есть разное настроение. Вот здесь ты как лев, как тигр, а здесь ты ещё до удара понимаешь, что это гол», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Стоит отметить, что ЦСКА чаще других команд в нынешнем сезоне РПЛ страдает от судейских ошибок.