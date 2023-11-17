Карраскаль: у меня были предложения из Англии, Италии, Бразилии, но я выбрал «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, почему выбрал остаться в России, при наличии предложение из Англии, Италии и Бразилии.

«У меня были предложения из Англии, Италии, Бразилии, но из России — только «Динамо». Я поговорил с Фаби (Бальбуэна. — Прим. «Чемпионата»), тренерами и принял его. Это было моё решение. Уверен, что я не ошибся», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Первую тройку замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).