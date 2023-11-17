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Карраскаль объяснил свою бурную реакцию на замену в дерби ЦСКА и «Спартака»

Карраскаль объяснил свою бурную реакцию на замену в дерби ЦСКА и «Спартака»
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался про своё недовольство после замены в дерби ЦСКА и «Спартака» в прошлом сезоне.

«Конечно, это были эмоции! В таких дерби они бьют через край. Это совершенно нормально. Не знаю, как бы я отреагировал на замену сейчас. Всё зависит от матча», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чалов – 17'     1:1 Зиньковский – 53'     1:2 Соболев – 57'     2:2 Чалов – 70'    

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Первую тройку замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).

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