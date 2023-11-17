Карраскаль объяснил свою бурную реакцию на замену в дерби ЦСКА и «Спартака»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался про своё недовольство после замены в дерби ЦСКА и «Спартака» в прошлом сезоне.

«Конечно, это были эмоции! В таких дерби они бьют через край. Это совершенно нормально. Не знаю, как бы я отреагировал на замену сейчас. Всё зависит от матча», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Первую тройку замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).