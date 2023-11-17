Марцел Личка — о «Динамо»: чтобы победить, надо играть смело

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о стиле игры своей команды.

«Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки. Но терять свою смелость не входило в наши планы. Подчеркну ещё раз: крайне важна реализация. В матче с «Оренбургом» мы должны были вести в счёте 3:0 после первого тайма, но в итоге не забили ни одного мяча. Возможно, где-то не хватает доли везения. Могу сказать одно: необходимо работать и стараться — иного пути не существует. Будем разговаривать с ребятами, улучшать определённые компоненты игры и все вместе становиться лучше», — приводит слова Лички RT.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков.