«Это шедевр!» Российский вратарь сборной Азербайджана — о голе экс-спартаковца Махмудова

Вратарь сборной Азербайджана и турецкой команды «Адана Демирспор» Шахрудин Магомедалиев прокомментировал гол бывшего полузащитника «Спартака» Эмина Махмудова в матче отбора к Евро-2024 с Швецией (3:0). Сам голкипер не только отыграл на ноль, но и стал автором голевой передачи.

«Наверное, лучший гол года из того, что я видел. Так остановить мяч в одно касание и ударить — это просто шедевр! Я дал «свечу» с рук, а Эмин подъёмом остановил и вторым касанием закинул шведу за шиворот с центра поля. Наши ребята два-три раза пытались Ольсену так забросить. А он им показывал: «Давайте-давайте, пробуйте». Вот Махмудов и попробовал — лучше всех получилось! Наказал за их высокомерие.

Естественно, Эмин счастлив. Говорит: «Когда ты дал подачу, подумал: сейчас остановлю мяч и потом буду всем рассказывать, как красиво принял». А он и принял красиво, и ударил красиво. Молодец! Мы все знаем, что он очень классный футболист. И свой класс он показал», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.