В «Милане» опровергли информацию о запросе «Локомотива» на приобретение Йовича

Спортивный директор итальянского «Милана» Джеффри Монкада отреагировал на информацию, что московский «Локомотив» сделал запрос по трансферу нападающего команды Луки Йовича.

«Мы никакого запроса не получали. Это неправда», — приводит слова Монкады Sport24.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что представители «Локомотива» запрашивали информацию об условиях перехода форварда «Милана» Йовича. 25-летний нападающий присоединился к «Милану» в летнее трансферное окно. По состоянию на сегодняшний день сербский футболист провёл семь матчей за «россонери», на записав на свой счёт результативных действий. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Луки Йовича составляет € 8 млн.