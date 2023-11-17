РПЛ объявила об изменении расписания 17-го тура

Российская Премьер-Лига и РФС в соответствии с регламентом поддержали просьбу основного вещателя об изменении расписания 17-го тура чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба Лиги в телеграм-канале.

Изменения в расписании произошли в целях упрощения логистики передвижных телевизионных систем и коснулись матчей в Воронеже и Нижнем Новгороде.

Актуальная дата и время начала матчей:

«Факел» — «Балтика» — 2 декабря, 14:00 мск;

«Пари НН» — «Урал» — 2 декабря, 19:30 мск.

Напомним, таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 32 очка в 15 матчах. На втором месте располагается «Зенит» с 30 очками за аналогичное число игр. На третьем месте — московское «Динамо» (25 очков). Далее, на четвёртой строчке, находятся «Крылья Советов» (25). Замыкает пятёрку лидеров ПФК ЦСКА (25). На шестом и седьмом месте располагаются «Спартак» и «Локомотив» соответственно — у обеих команд по 24 очка после первого круга чемпионата.