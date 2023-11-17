Сенников: «Локомотив» с сегодняшним составом может обойтись и без Йовича

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный интерес железнодорожников к нападающему итальянского «Милана» Луке Йовичу.

«Если Йович не играет, то почему его нереально заманить? У нас нормальные отношения с сербскими футболистами, их много играло в России, поэтому тут никаких проблем нет. Если удастся договориться, то всё будет зависеть от футболиста, если он желает играть здесь. Каждый футболист хочет играть, а в «Милане» он не играет. Для клуба же важна финансовая сторона — какие условия покупки или аренды, на сколько контракт. Я не уверен, что в чемпионате России сейчас нужно делать дорогие покупки, это сейчас не так важно.

Понятно, что у нас есть борьба за первое место, но со второго места по десятое это не так важно. «Локомотив» с сегодняшним составом может обойтись и без Йовича, тем более если за него будут просить какие-то большие деньги. Сложно сказать, каким будет Йович для чемпионата России. Главное, чтобы у него была мотивация, а не чтобы он приехал доигрывать на старом багаже. Чемпионат России же достаточно динамичный и интересный. Если у него будет не то отношение, то он может затеряться и в нашем чемпионате. Но ясно, что «Локомотив» уже ищет замену Артёму Дзюбе», — приводит слова Сенникова Legalbet.