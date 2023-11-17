Российский вратарь сборной Азербайджана: в «Адане» все вспоминают Дзюбу

Вратарь сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал об адаптации в новом клубе — «Адана Демирспор».

«Осваиваюсь. Новый чемпионат, другой уровень — ко всему нужно привыкать. Но мне в этом плане попроще, чем другим: азербайджанский язык я знаю, а турки с азербайджанцами очень близки. Меня очень хорошо приняли. Никаких проблем нет. Очень тепло все вспоминают Дзюбу! Говорят, хороший парень, который очень любит шутить», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Дзюба стал игроком турецкого клуба в середине августа этого 2022 года, подписав контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок. За «Адану» Дзюба успел провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету лишь один забитый мяч. Суммарно он провёл на поле за турецкую команду 220 минут игрового времени.