Личка — о голкиперах «Динамо»: мы имеем двух равноценных вратарей, и я доволен этим

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о вратарской позиции в клубе и ответил на вопрос, кто считается лидером бело-голубых.

«Кто, помимо Жоао Бителло и Диего Лаксальта, проводящих яркий сезон, ещё достоин называться лидером команды? Да, оба действительно выступают здорово. Также очень доволен ситуацией на последнем рубеже: Игорь Лещук и Антон Шунин — большие мастера. Мы имеем двух равноценных вратарей, и я доволен этим. Меня сегодня спросили, кто из них голкипер номер один. На этот вопрос ответить невозможно: они оба спасали нас, когда занимали место в воротах.

Большой шаг вперёд сделали Николас Маричал и Роберто Фернандес. Мне также нравится развитие Муми Нгамалё и Ярослава Гладышева. Последний забил два гола в последних трёх турах. Это придаёт ментальной уверенности. Отличную работу демонстрирует Станислав Бессмертный. Он приносит много пользы команде. Секрет «Динамо» — командная игра? Конечно. Так оно и есть», — приводит слова Лички RT.