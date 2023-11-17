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Экс-тренер Сперцяна: вижу, как Эдуард растёт и прогрессирует как футболист

Экс-тренер Сперцяна: вижу, как Эдуард растёт и прогрессирует как футболист
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Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян высказался о полузащитнике «быков» и сборной Армении Эдуарде Сперцяне.

«Переживаю за Эдика и в сборной Армении, в клубе «Краснодар». Слежу, смотрю за его матчами. Вижу, как он растёт как футболист, прогрессирует, набирает уверенности. Горжусь тем, что я вижу, и всегда рад за него. Если есть какие-то хорошие моменты, могу написать ему и поздравить, если неудача — напишу и подбодрю. Можно ли назвать Сперцяна одним из сильнейших футболистов Премьер-лиги? Его в прошлом сезоне признали лучшим полузащитником РПЛ. Значит, наверное, да», — сказал Давидян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл 15 матчей в рамках РПЛ, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

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