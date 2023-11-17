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«Сочи» заключил соглашение о сотрудничестве с иранским клубом «Эстегляль»

«Сочи» заключил соглашение о сотрудничестве с иранским клубом «Эстегляль»
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Футбольный клуб «Сочи» объявил о начале спортивного и коммерческого сотрудничества с иранским клубом «Эстегляль». В рамках этого сотрудничества клубы смогут обмениваться молодыми футболистами и совершать сделки по ним. Договор «Сочи» и «Эстегляля» рассчитан до конца 2026 года.

«Предметом договора является совместная деятельность по развитию футбола в Сочи и в Тегеране.

Документ предусматривает тесное взаимодействие клубов в области развития молодёжного сектора футбола, методической подготовки специалистов и тренеров, а также проведение международных стажировок, открытых тренировок, конференций и PR-мероприятий с участием представителей обеих команд.

Кроме того, клубы договорились о проведении между собой контрольных матчей, даты и места проведения которых будут определены позднее.

Также у «Сочи» и «Эстегляля» будет возможность обмениваться молодыми футболистами, брать их в аренду с правом выкупа и получать прибыль в случае их последующей продажи в третьи клубы», — сообщила пресс-служба «Сочи» в клубном телеграм-канале.

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