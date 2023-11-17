Личка — о невызове Тюкавина в сборную: это решение тренера, и его надо уважать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать нападающего Константина Тюкавина на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Какие эмоции испытал, когда узнал, что Константин Тюкавин не вызван Валерием Карпиным в сборную России на товарищеский матч с Кубой? Сложно сказать. Это решение главного тренера национальной команды, и его надо уважать. Тюка остался с нами, и я, как наставник «Динамо», этому рад (смеётся). Мы сможем плодотворно поработать в этот отрезок времени. Понимаю, любому футболисту хочется представлять страну, играя за сборную, но никогда не буду обсуждать решение другого специалиста», — приводит слова Лички RT.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Тюкавин забил шесть голов в 15 матчах внутреннего первенства.