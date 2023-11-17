С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансового fair play. Теперь клуб в зоне вылета

Английская Премьер-лига лишила «Эвертон» 10 очков в турнирной таблице за нарушение правил финансового fair play. Таким образом, «Ириски» опустились с 14-го места в зону вылета и теперь будет иметь четыре очка. Решение вступает в силу немедленно.

«Независимая комиссия немедленно лишила «Эвертон» 10 очков за нарушение Правил прибыльности и устойчивого развития английской Премьер-лиги.

Ранее в этом году Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию. В ходе разбирательства клуб признал, что нарушил финансовый fair play на период, заканчивающийся сезоном-2021/2022, но масштабы нарушения остались спорными.

После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия установила, что ФК «Эвертон» за соответствующий период потратил 124,5 миллиона фунтов стерлингов, что превысило допустимый порог в 105 миллионов. Комиссия пришла к выводу, что следует наложить спортивную санкцию в виде лишения 10 очков", — сообщается на сайте АПЛ.