«Несправедливая санкция». «Эвертон» выступил с заявлением о лишении 10 очков

Пресс-служба «Эвертона» опубликовала официальное заявление по поводу лишения 10 очков за нарушение правил финансового fair play.

«Футбольный клуб «Эвертон» одновременно шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-лиги. Клуб считает, что Комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже сообщил о намерении обжаловать это решение. Сейчас начнется процесс апелляции, и дело будет рассмотрено Апелляционным советом.

«Эвертон» утверждает, что он был открыт и прозрачен в предоставлении информации Премьер-лиге и всегда уважал честность процесса. Клуб не признает вывод о том, что он действовал недобросовестно. Суровость и строгость санкции не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств.

Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принимаемыми по любым другим делам, касающимся финансового fair play в АПЛ. «Эвертон» не может больше комментировать этот вопрос до завершения апелляционного процесса», — сообщается на официальном сайте британского клуба.