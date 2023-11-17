Уроженец Дагестана Магомедалиев: пока это моя самая ценная победа в сборной Азербайджана

Вратарь сборной Азербайджана и турецкой «Аданы Демирспор» Шахрудин Магомедалиев прокомментировал победу в матче отбора к Евро-2024 с Швецией (3:0).

«Для меня это пока самая ценная победа за сборную? Да-да, конечно. При своих болельщиках, против такой хорошей команды. Причём не 1:0 вымучили. А 3:0 — это прямо победа. Были мотивированы сильно. Очень хотели выиграть дома, перед своими болельщиками. Слава богу, практически всё, что задумали, получилось. Думаю, мы даже лучше могли бы сыграть, если бы не красная карточка. В любом случае реабилитировались за поражение в Швеции. Доказали всем, что это была случайность», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Азербайджан занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F отборочного турнира Евро-2024. В активе сборной семь очков. Команда потеряла шансы на выход в основную стадию турнира.

29-летний голкипер родился в Махачкале. Шахрудин является воспитанником московского «Торпедо». В России также выступал за «Строгино» и «Анжи».