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Экс-тренер Сперцяна: Эдуард заслужил попробовать себя в Европе

Экс-тренер Сперцяна: Эдуард заслужил попробовать себя в Европе
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Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян считает, что атакующий полузащитник «быков» Эдуард Сперцян заслужил попробовать себя в одном из европейских чемпионатов.

«Не владею информацией о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в Европу. Никогда у него не спрашиваю. Если что-то произойдёт, он сам со мной поделится. Для меня лучше преждевременно ни о чём не спрашивать, чтобы не спугнуть.

Думаю, Сперцян заслужил попробовать себя в Европе. Всегда интересно проверить свои силы в каком-либо европейском топ-чемпионате. В первую очередь доказать не кому-то, а себе, что ты состоялся как футболист. По мне, Эдуард готов», — сказал Мхитар Давидян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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