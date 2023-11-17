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Только одна команда в АПЛ избегала вылета, набрав четыре очка за 12 туров. Это «Эвертон»

Только одна команда в АПЛ избегала вылета, набрав четыре очка за 12 туров. Это «Эвертон»
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В истории английской Премьер-лиги была только одна команда, которая избежала вылета, набрав всего четыре очка по результатам 12 сыгранных матчей. Это был «Эвертон» в сезоне-1994/1995.

Напомним, сегодня, 17 ноября, стало известно, что с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. В итоге «ириски» опустились на 19-е место в турнирной таблице и по состоянию на сегодняшний день имеют четыре набранных очка. Позднее «Эвертон» выступил с официальным заявлением, уведомив о намерении обжаловать это решение.

В 12 играх английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 команда Шона Дайча добилась четырёх побед, дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. До наложения санкций «ириски» занимали 14-е место в таблице с 14 очками в активе.

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