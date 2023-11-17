Кассьерра: в истории «Зенита» было много ярких и самобытных нападающих

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, кого считает лучшим форвардом в истории футбола, а также высказался о лучших нападающих в истории петербургского клуба.

«Как могу охарактеризовать Санкт-Петербург? Здесь невероятно красиво! В России я достаточное время жил в Сочи, могу утверждать, что это совершенно другой город. Мне и моей семье очень приятно жить в таком потрясающем месте, как Санкт-Петербург!

Кто лучший форвард в истории мирового футбола? Феномен Роналдо. А если говорить о «Зените»? В истории «Зенита» много ярких, самобытных нападающих. Знаю, что в Санкт-Петербурге здорово играл Халк, но, повторюсь, можно назвать много сильных, достойных имён», — приводит слова Матео Кассьерры Bobsoccer.